Bond voor Belastingbetalers naar rechter om vermogensrendementsheffing

De Bond voor Belastingbetalers spant een collectieve rechtszaak aan tegen de vermogensrendementsheffing in box drie van de inkomstenbelasting. De bond roept zoveel mogelijk spaarders op om mee te doen aan de zaak, die draait om de hoogte van de heffing en hoopt dat er bezwaar wordt gemaakt tegen de aangifte inkomstenbelasting 2017.

Het Amsterdamse gerechtshof bepaalde begin dit jaar al dat de vermogensrendementsheffing in 2013 en in 2014 te hoog is geweest. De Bond voor Belastingbetalers stelt nu dat ook de hoogte van de heffing over 2017 niet overeen komt met de werkelijk behaalde rendementen „Als je een ton spaargeld hebt, rekent de fiscus met een rendement van 2,87 procent. Probeer maar eens een bank te vinden die je zo’n rente geeft”, licht Jurgen de Vries van de bond toe in de Telegraaf. ‘U wordt hierdoor gedwongen om uw vermogen risicovol te beleggen om meer rendement te behalen (met alle risico’s van dien), of u moet uw verlies nemen en meer belasting betalen over uw vermogen dan u in 2017 aan rendement ontving’, schrijft de bond op haar eigen site.

Aansporing

De bond probeert het kabinet met de actie in beweging te krijgen, schrijft de belangenclub op haar site. ‘Het kabinet Rutte 3 heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om in deze kabinetsperiode een stelsel van vermogensrendementsheffing uit te werken op basis van het werkelijk rendement. De Bond voor Belastingbetalers steunt dit, maar wil met deze juridische procedure de wetgever aansporen om deze ambitie zo spoedig mogelijk om te zetten in daden.’