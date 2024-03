NSC wil niet wachten tot nieuw kabinet met box 3-wetgeving komt

Folkert Idsinga van Nieuw Sociaal Contract (NSC) dringt er bij demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën, CDA) op aan om het wetsvoorstel voor een nieuwe belasting op inkomen uit sparen en beleggen snel naar de Tweede Kamer te sturen.

Het wetsvoorstel moet uiterlijk in mei bij de Kamer liggen om te voorkomen dat de deadline van 1 januari 2027 wordt overschreden. Dat zou leiden tot aanzienlijke vertraging, met een prijskaartje van €400 miljoen per jaar. Een binnenkort verwacht nieuw arrest van de Hoge Raad over box 3 voegt extra urgentie toe, aangezien een negatieve uitkomst grote gevolgen kan hebben voor de huidige heffing en mogelijk miljarden extra kosten voor de schatkist met zich meebrengt.

Voorstel ligt klaar

Het wetsvoorstel voor een nieuwe vermogensrendementsheffing, gebaseerd op het werkelijke rendement van spaarders en beleggers, ligt sinds januari in concept klaar op het ministerie van Financiën. Ondanks eerdere plannen om de nieuwe wetgeving per 2025 in te voeren, is de deadline verschoven naar 2027. Dit vanwege langdurige discussies in de Kamer en uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst.

Staatssecretaris Van Rij zei tot nu toe dat hij indiening van het wetsvoorstel niet vond passen bij de demissionaire status van het kabinet. Tegen het FD zegt Van Rij nu naar aanleiding van de oproep van NSC dat hij er voor open staat om het wetsvoorstel alsnog naar de Kamer te sturen, maar hij benadrukt dat daar een expliciet verzoek voor nodig is. Idsinga overweegt een motie in te dienen tijdens een komend Kamerdebat om dat verzoek te ondersteunen.

Bron: FD