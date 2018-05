‘Ondernemers passen inkomen aan fiscus aan’

Ondernemers kennen de inkomensgrens voor de vennootschapsbelasting en passen daar hun inkomen op aan. Dat concluderen wetenschappelijk medewerkers Nicole Bosch en Francois Lafont van het CPB in een studie in economenblad ESB dat deze week verschijnt.

Door gebruik te maken van belastingregelingen of het uitsmeren van de winst over meerdere jaren spelen ondernemers volgens de onderzoekers vaak in op de tarieven van de vennootschapsbelasting en betalen daardoor minder aan de fiscus. Dat gebeurt vooral via aftrekposten en de verliesverrekening. De onderzoekers baseren hun resultaten op nieuwe data over dga’s. Daarmee kon de manier waarop ze hun inkomen aanpassen in reactie op een wijziging van de vennootschapstarieven worden bekeken.

Hoewel de politieke discussie rond verlaging van de vennootschapsbelasting vooral ging over multinationals dragen de middelgrote bedrijven volgens de onderzoekers ongeveer evenveel bij. Dga’s betaalden in 2016 over hun inkomen uit de besloten vennootschap ongeveer 8,5 miljard euro van de in totaal 19 miljard euro vennootschapsbelasting.

Bron: Telegraaf