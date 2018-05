Extra investeringsaftrek om gaswinning te behouden

Om te voorkomen dat mijnbouwbedrijven de gaswinning op de Noordzee naar het Verenigd Koninkrijk verplaatsen, verhoogt minister Eric Wiebes de conditionele investeringsaftrek van 25% in een generieke investeringsaftrek van 40% voor alle nieuwe investeringen in de opsporing en winning van kleine velden op de Noordzee.

Het winnen van gas op zee is relatief duur vergeleken met de gaswinning op land, schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Om bedrijven te stimuleren toch in de Noordzee naar gas te blijven zoeken en winnen, wil hij extra belastingvoordeel geven.

Nu al mogen mijnbouwbedrijven onder bepaalde voorwaarden 25 % van het investeringsbedrag aftrekken van het bedrag waarop de afdracht aan de staat is gebaseerd. Bedrijven die gas of olie winnen, betalen niet alleen vennootschapsbelasting, maar dragen ook een percentage van hun winst af aan de staat. Wiebes gaat uit van een opbrengst van tussen de 22 en 37 miljard kubieke meter, wat tussen de €180 en €526 miljoen extra aan gasbaten zal opleveren.