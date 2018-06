Kamer krijgt meer informatie over hervorming fiscus

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) vindt het geen probleem als de Tweede Kamer extra gaat meekijken bij de reorganisatie van de Belastingdienst. ,,Dat vind ik echt geen gekke gedachte”, zei de bewindsman donderdag in het Radio 1-programma 1 op 1.

De oppositie had hierom gevraagd. Het betekent dat Financiën de Kamer veel gedetailleerder zal informeren over de modernisering van de Belastingdienst. De reorganisatie zit onder meer in de problemen door een riante vertrekregeling waardoor veel te veel personeel vertrok.

Snel kondigde vorige maand aan de vernieuwing bij de Belastingdienst te gaan vertragen. Hij hoopt eind dit jaar alle openstaande vacatures (zo’n 1500) te hebben ingevuld.

Bron: ANP