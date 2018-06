Veel meer systemen bij Belastingdienst niet op orde

Belangrijke ICT-systemen bij de Belastingdienst zijn slecht op orde, blijkt uit een presentatie die directeur-generaal Jaap Uijlenbroek en chief information officer Maarten Jonker van de Belastingdienst dinsdag gaven aan Kamerleden. Daarbij zou het in elk geval gaan om de inning, de autobelastingen, loonheffingen, omzetbelasting en beroep, bezwaar en klachten.

De presentatie vond plaats achter gesloten deuren, maar enkele onderdelen zijn toch naar buiten gekomen, meldt het FD. Volgens Uijlenbroek en Jonker zijn veel systemen niet alleen technisch niet op orde. Ook de bedrijfswaarde is vaak beneden de maat, wat betekent dat de applicatie onvoldoende doelmatig is en niet genoeg ondersteuning biedt. Uit de presentatie zou ook blijken dat de systemen voor de vennootschapsbelasting, bedrijfsvoering, inkomstenbelasting, de automatiseringsafdeling zelf en de Douane in de gevarenzone verkeren. Alleen bij de FIOD en de systemen die nodig zijn voor het toekennen en uitbetalen van toeslagen lijkt alles volledig op orde te zijn.

Eerder was alleen bekend dat systemen voor de schenk- en erfbelasting haperden, wat leidde tot een inningstekort van 450 miljoen euro.

Bron: FD