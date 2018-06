Brandbrief techreuzen aan Snel over 30% regeling

Een aantal grote Nederlandse techbedrijven roept in een open brief aan staatssecretaris Snel van Financiën op om de inperking van de expatregeling te herzien. Eerder spraken onder anderen het RB, MKB Nederland en VNO-NCW zich al uit tegen de voorgenomen aanpassing van de fiscale regeling.

De brief aan Snel is ondertekend door de ceo’s van Adyen, Booking.com, TomTom, Coolblue, CataWiki, Marktplaats, Bol.com en Takeaway.com. Ook Prins Constantijn namens Startup Delta en Pieter Veldhuizen van de Dutch Startup Association steunen de oproep.

Tekort aan techtalent

‘Voor snel groeiende techbedrijven als de onze is het tekort aan tech talent een van de belangrijkste hordes van groeiambities’, schrijven de initiatiefnemers. ‘Wij creëren hier in Nederland banen en economische groei. Voor ontwikkeling en innovatie zijn wij afhankelijk van de competenties en kennis van tech talenten uit zowel Nederland als het buitenland. Voor onze bedrijven is de 30% regeling essentieel om voldoende goed gekwalificeerd personeel aan te trekken.’

Onbetrouwbare overheid

De briefschrijvers vinden een overgangsregeling essentieel en zijn van mening dat de kwestie raakt aan de betrouwbaarheid van de Nederlandse overheid.‘Het besluit om geen overgangsregeling voor bestaande gevallen in te bouwen, is zonder precedent en confronteert niet alleen werknemers maar ook werkgevers met een aantasting van de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de Nederlandse overheid. Een voortijdig vertrek van deze essentiële medewerkers kan leiden tot een directe impact op onze continuïteit van bedrijfsvoering, groei en innovatiekracht. Dit raakt aan het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven zoals de onze, en uiteindelijk aan de positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor Nederlandse en internationale tech bedrijven.’

Acht naar vijf jaar

De wijziging van de 30%-regeling is in een brief van 20 april 2018 door de staatssecretaris van Financiën aangekondigd aan de Tweede Kamer. De oorsprong van de regeling ligt in het aantrekken van buitenlandse werknemers met specifieke kennis die in Nederland schaars is. Om het aantrekkelijk te maken om in Nederland te werken, kan de werkgever 30% van het salaris als onbelaste vergoeding uitbetalen, om in bijvoorbeeld huisvestigingskosten en reiskosten tegemoet te komen. De staatssecretaris wil de termijn van acht jaar terugbrengen naar maximaal vijf jaar.