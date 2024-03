Blijft de expatregeling toch overeind?

Het lijkt er steeds meer op dat de afgesproken versobering van de 30-procentregeling voor buitenlandse werknemers weer wordt teruggedraaid: BBB en CDA willen ervan af.

Werkgevers mogen het loon van hoogopgeleide werknemers uit het buitenland tot tot 30 procent belastingvrij uitkeren. Dat zou dan de extra kosten dekken die deze expats moeten maken om tijdelijk in Nederland te verblijven. Tech- en kennisbedrijven als ASML weten daarmee naar eigen zeggen werknemers te lokken en dreigen uit Nederland te vertrekken als de regeling vervalt.

EenVandaag peilde de stemming in Den Haag en daaruit kwam naar voren dat CDA en BBB hun steun aan het voorstel om de regeling in te perken willen heroverwegen. Ze zetten vooral hun vraagtekens bij een aantal grote besluiten over belastingen die vorig jaar onder hoge druk en in korte tijd zijn genomen. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) – die heeft laten weten niet in een eventueel nieuw kabinet te gaan zitten – is het daarmee eens. ‘Ik heb toen gezegd: bezint eer ge begint. Dat is toen niet gebeurd in dat festival van amendementen.’

Onderdeel van dat ‘festival’ was een regeling om studenten tegemoet te komen die naast studiefinanciering grepen en met torenhoge schulden zitten. Het afbouwen van het belastingvoordeel voor hoogopgeleide expats zou daar de middelen voor moeten vrijmaken. Minister Micky Adriaansens (Economische zaken) is in elk geval voorstander van de expatregeling en noemt de twijfel bij CDA en BBB ‘een goed signaal’. ‘Bedrijven die het verschil maken in Nederland met hoogwaardige technologie bijvoorbeeld (…) die kunnen niet altijd met mensen van Nederland het werk doen.’

Om de 30-procentregeling weer volledig overeind te helpen is wel een meerderheid in de Kamer nodig. Steun zou mogelijk bij NSC gevonden kunnen worden. De grootste partij PVV is er vooralsnog niet voor te porren.

