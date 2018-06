Visma introduceert Visma eAccounting Accountancy

Softwareleverancier Visma introduceert een financiële cloudoplossing voor administratie- en accountantskantoren: Visma eAccounting Accountancy. De tool is speciaal ontworpen om in de eigen behoeften van kantoren te voorzien en biedt daarnaast uitgebreide mogelijkheden voor samenwerking met cliënten. De totaaloplossing kost 31 euro per maand en is per direct beschikbaar.

De software bevat functionaliteit voor het voeren van de financiële- en cliëntadministraties, factureren, vele rapportagemogelijkheden en uitgebreide dashboards. Daarnaast zorgt Visma eAccounting Accountancy voor grip op het interne kantoorbeheer met tools voor planning, crm en urenregistratie.

Vanuit de eigen accountancyomgeving kunnen kantoren Visma eAccounting zelf eenvoudig voor cliënten aanschakelen. Voor cliënten zijn er diverse varianten beschikbaar. Zo kunnen zij ervoor kiezen wat ze zelf willen doen en wat ze aan het kantoor over willen laten.

Product marketing manager Ingeborg Walbrecht: ‘Wat ik een groot voordeel vind van Visma eAccounting Accountancy is dat het echt een totaaloplossing is. Hiermee kunnen kantoren hun cliënten optimaal inzicht bieden met dashboards op maat en uitgebreide financiële rapportage. Tegelijkertijd kunnen ze hun rendement verhogen door optimalisatie van de eigen praktijk. Bovendien zijn de kosten laag.’