Economen: hogere erfbelasting, lagere belasting op arbeid

Flip de Kam, Paul de Beer en andere economen pleiten in het deze week verschenen boek Voor wie is de erfenis? voor verhoging van de erfbelasting.

De verhoging is volgens de economen nodig omdat nu maar 11 procent van de Nederlandse erfenissen in de schatkist terechtkomt, terwijl de effectieve belastingdruk op inkomen uit arbeid 54 procent is. Belasting op arbeid is juist erg inefficiënt door onwenselijke bijeffecten, stelt arbeidseconoom Paul de Beer. Mensen gaan bijvoorbeeld soms minder werken omdat het vooruitzicht van belasting betalen een baan onaantrekkelijker maakt.

Door de belasting op erfenissen te verhogen, kan de belasting op arbeid omlaag. Over de vraag hoeveel de erfbelasting precies moet stijgen, doen de economen geen aanbeveling.

De Bond voor Belastingbetalers zegt in een reactie geen uitgesproken voorkeur te hebben over verhoging of verlaging van de erfbelasting.

Bron: Volkskrant