Ondernemers mogen meepraten over regeldruk

Het kabinet wil ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf, de komende jaren meer betrekken bij regelgeving in hun sector. Zij mogen bijvoorbeeld vooraf meepraten over de werk- en uitvoerbaarheid van nieuwe regels.

Ook is het de bedoeling om de regeldruk voor ondernemers te verlagen door – waar mogelijk – bestaande regels te schrappen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken): ”Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe apps of het bieden van de juiste zorg, professionals moeten tijd en ruimte hebben om hun beroep uit te oefenen. Zonder daarbij gehinderd te worden door onnodige of onduidelijke regels”.

Experimenten

Het kabinet wil bovendien meer ruimte geven aan experimenten om te kijken welke regels nodig zijn voor innovaties of nieuwe ontwikkelingen. Ook ”efficiënter en slimmer toezicht” moet ertoe bijdragen dat ondernemers minder last krijgen van regeldruk.

Reactie werkgevers

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland liet in een reactie weten positief te zijn over de plannen van het kabinet om de regeldruk aan te pakken. ”Niet Den Haag, maar de praktijk van het (kleine) MKB moet leidend zijn bij regelgeving die ondernemers raakt.” De werkgevers plaatsen wel een kanttekening. ”De betrokkenheid van alle departementen is nodig om van het Regeldruk-programma echt een succes te maken”, aldus de belangenorganisatie. MKB-Nederland stelt verder vast dat veel ideeën die eerder door de organisatie zijn geopperd, het nu ook hebben gehaald.

Bron: ANP