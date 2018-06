DNB voorziet afvlakkende groei en hogere lonen

De economische groei heeft zijn top bereikt, aldus De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn nieuwe halfjaarlijkse raming. Vorig jaar groeide het BBP met 3,3%, voor de komende jaren wordt een afvlakkende groei verwacht die in 2020 nog 1,9% bedraagt. Door de stevige groeicijfers neemt de krapte op de arbeidsmarkt verder toe. Ook voorziet DNB een sterkere groei van de salarissen: de lonen gaan tot 4% omhoog.

Ook al neemt de groei af, de spanning in de economie gaat verder oplopen, aldus DNB. Dat komt doordat de economische groei boven de potentiële groei blijft liggen. “In de ramings­jaren wordt de economische groei grotendeels bepaald door stijgende binnenlandse bestedingen. De consump­tie van huishoudens neemt dit jaar toe met 3%, het hoogste tempo sinds 2000, en blijft ook daarna krachtig groeien.” Dat heeft te maken met de verwachte toename van het reële beschikbare inkomen van huishoudens. “Dit huishoudinkomen groeit in de ramingsjaren 2018-2020 met gemiddeld 2,8% per jaar. Vergeleken met de periode 2002-2013 (-0,2% per jaar) is het contrast groot, maar ook in vergelijking tot de gemiddelde groei in de afgelopen 35 jaar (1,6% per jaar) is sprake van een relatief sterke stijging. De beschikbare huishoudinkomens verbeteren vooral door de hogere netto beloning per werknemer. Werkenden krijgen dus meer profijt van het economische herstel.”

Zakelijke dienstverlening voelt krapte op arbeidsmarkt

De werkgelegenheid blijft groeien en daardoor daalt de werkloosheid dit jaar naar gemiddeld 3,8% van de beroepsbevolking. De komende twee jaar gaat dat zelfs naar 3,5%. “Dat is op 2001 na, toen de werkloosheid 3,1% bedroeg, het laagste percentage in 45 jaar. Hierdoor ervaren steeds meer bedrijven problemen bij het werven van werknemers. In het tweede kwartaal van 2018 gaf 20% van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten de bedrijfsvoering belemmert. Dat was nog geen 3% bij aanvang van het herstel halverwege 2014.” De problemen met het vinden van geschikt personeel spelen vooral in de zakelijke dienstverlening, informatie & communicatie en logistiek.

Lonen tot 4% omhoog

Een krappe arbeidsmarkt vertaalt zich ook in hogere lonen. Dit jaar groeit de loonsom per werknemer in bedrijven met 1,9%. “In de komende jaren wordt deze loonstijging geraamd op 3,5% respectievelijk 4,0%, uitgaande van de gebruikelijke dynamiek tussen lonen en prijzen. Mede door de hogere lonen loopt de inflatie op van 1,1% dit jaar naar 2,5% in 2019. Daarnaast worden de voor dat jaar aangekondigde verhogingen van energiebelastingen en het lage BTW-tarief (van 6% naar 9%) in de raming doorberekend in de inflatie. In 2020 is het effect van de hogere belastingtarieven op de inflatie uitgewerkt en bedraagt de geraamde inflatie 1,7%.”