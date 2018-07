Snel kan opbrengst hoge belastingrente niet missen

Staatssecretaris Snel van Financiën kan het zich niet veroorloven om de hoge rente die de Belastingdienst in rekening brengt bij late betaling te verlagen. Wel wil de staatssecretaris enkele aanpassingen doorvoeren in het Belastingplan 2019.

Snel kan het geld niet missen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De budgettaire gevolgen, geschat op 125 miljoen euro, zijn te groot. Vooral de VVD maakte zich druk over de huidige renteregeling. Particulieren moeten nu 4% belastingrente betalen op vorderingen van de fiscus en bedrijven 8%.

Aanpassingen

Wel kondigt Snel aan dat hij in het Belastingplan 2019 enkele onrechtvaardigheden uit het huidige stelsel wil gaan halen. Daarbij gaat het om gevallen waarbij een belastingplichtige op tijd aangifte doet en toch rente moet betalen. Dat kan voorkomen als de aangiftetermijn voor de inkomstenbelasting weliswaar is verlengd tot 1 mei, maar formeel is blijven staan op 1 april. Ook bij de vennootschapsbelasting en de erfbelasting kan het voorkomen dat de belastingplichtige rente moet betalen ondanks tijdige aangifte en een aanslag conform die aangifte. Snel wil het mogelijk maken dat er dan geen belastingrente meer wordt geheven. De kosten van aanpassing bedragen 12 miljoen euro.

Bron: FD