Europa: Groeifaciliteit MKB is geen staatssteun

De Groeifaciliteit waarmee de Nederlandse overheid het aantrekken van risicodragend vermogen faciliteert, is gemeten naar de Europese regelgeving geen vorm van verboden staatssteun. Dat heeft de Europese Commissie maandag geoordeeld.

Met de Groeifaciliteit verleent de overheid aan geldverstrekkers een garantie van 50% over het geleende bedrag tot een periode van maximaal 12 jaar. Daarmee moeten geldgevers makkelijker kapitaal verstrekken aan (MKB-)bedrijven die snel geld willen aantrekken voor bijvoorbeeld een overname. “Het doel van de regeling is MKB-bedrijven beter toegang te geven tot financieringen”, aldus de Commissie. De regeling geldt voor leningen van € 2,5 miljoen tot € 25 miljoen. “De Commissie oordeelt dat de vergoeding die wordt betaald in ruil voor de garantie afdoende compensatie biedt en verzekert dat de regeling zichzelf financiert.” In maart velde de Europese Commissie hetzelfde oordeel al over de Uitgebreide Groeifaciliteit, die ook voor grote bedrijven beschikbaar is.