Top 6 Cloud Award bekend gemaakt

De 6 genomineerde kantoren die meedingen naar de Exact Cloud Award zijn bekend. Uit deze kantoren komen uiteindelijk de 3 winnaars. De samenstelling is divers. Nieuwe relatief onbekende kantoren dingen mee naast kantoren met jarenlange ervaring. De mededingers zijn: Finhill, GetMonkeys, Joinson&Spice (winnaar Cloud Award 2014), Kroese Wevers, Roel Hermans en SFAA.

Volgens juryvoorzitter Martin van Vliet (Exact) was het moeilijker dan voorgaande jaren om de Top 6 samen te stellen, blikt.

‘Kantoren uit de Top 15 toonden met de vragenlijst eerder al aan dat ze van goeden huize komen. Daarnaast hebben ze grote inspanningen geleverd om zoveel mogelijk stemmen te werven. Hieruit hebben we een Top 6 samengesteld.’

Mooie voorbeelden

Frans Heitling (AccountancyVanmorgen) is jurylid van het eerste uur. Hij ziet dat de inzendingen dit jaar meer waarde toevoegen voor de klant dan ooit.

‘Kantoren die technologie inzetten – als basis voor het operationele – gaan het winnen’, zegt hij. ‘De 6 finalisten hebben mooie voorbeelden van verdieping en verbreding in hun dienstverlening.’mt

Kop boven maaiveld

Het valt Koen de Jong (De Jong Accountants en adviseurs, winnaar van vorig jaar) op dat de finalisten laten zien dat ze moeilijke keuzes hebben gemaakt. ‘Je moet echt iets anders gaan doen om met je kop boven de rest uit te steken’, zegt Koen. ‘Dat betekent lef tonen.’

Jurylid Perry Telle (NOAB) concludeert: ‘Procesoptimalisatie en dashboarding zijn doorgebroken bij veel kantoren. Dit is een basisvoorwaarde om klanten beter te helpen.’

Juryvoorzitter Martin van Vliet beaamt dat. ‘We zien dat online samenwerken met klanten de norm is bij succesvolle kantoren. Dus ict inzetten als hulpmiddel om ondernemers verder te helpen’, voegt hij toe.

Op naar een award

In september presenteert de Top 6 aan de jury. Dan volgt de definitieve uitslag.. ‘Het valt dit jaar op dat kantoren veel meer nadenken over de strategie achter de inzet van technologie’, zegt Menno Kooreman (SRA) ‘Als jury zijn we erg benieuwd naar de visie van de Top 6 én de bewijsvoering van hun IT strategie. ‘

Bekendmaking winnaars

Op de AV-dag van 25 september a.s. krijgen bezoekers een kijkje in de keuken. Eén van de sessies gaat over kenmerken van innovatieve kantoren. In deze sessie komen de kwaliteiten van de 6 genomineerde kantoren ruim aan de orde. De uiteindelijke winnaar van de Cloud Aweard wordt 10 oktober op Exact Live bekend gemaakt .

