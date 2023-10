Exact Cloud Award voor Van Wezel Accountants

Tijdens de elfde editie van de Exact Cloud Award-verkiezing heeft Van Wezel Accountants de Cloud Award in ontvangst mogen nemen. Ook de accountantskantoren Vandaag; Baskuul Adviseurs; en Amolé Financial Services zijn in de prijzen gevallen.

Selectie door onderzoeksbureau

De winnaars van de Cloud Award worden geselecteerd middels een onderzoek onder vijfenveertigduizend ondernemers, resulterend in een groep genomineerden. Het proces wordt toevertrouwd aan een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarbij ondernemers hun oordeel vellen over de kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning die zij van hun accountants- of administratiekantoor ontvangen.

Veruit de meeste deelnemers aan het onderzoek zijn zeer tevreden over de samenwerking met hun administratie- of accountantskantoor. Dit jaar beoordeelden respondenten de kwaliteit van de dienstverlening van hun kantoor gemiddeld met een 8,5. De accountants- en administratiekantoren laten een aantal duidelijke verbeteringen zien. Waar de kantoren vorig jaar nog een 6,8 scoorden met betrekking tot het proactief delen van belangrijke sectorontwikkelingen, scoren kantoren dit jaar een 7,3. Ook op het gebied van sectorspecifieke inzichten en advies laten kantoren een duidelijke verbetering zien.

Winnaar Cloud Award 2023

Van Wezel accountants loopt volgens het juryrapport vooraan wat betreft het adopteren van de nieuwste cloudsoftware. “Niet alleen is Van Wezel proactief in het samenwerken met klanten, maar ook in het ontwikkelen van eigen oplossingen. Naast het gebruik van verschillende producten uit de Accountancy suite van Exact Online, heeft het kantoor een Power BI oplossing ontwikkeld dat hen optimaal inzicht, advies en sturing van de organisatie geeft“, aldus de jury.

Cloud Award voor Innovatie

Baskuul Adviseurs is daarnaast de terechte winnaar van de Cloud Award voor Innovatie, oordeelt de jury: “Baskuul is een pionier geweest in de volledige transitie naar de Accountancy suite van Exact Online. Tijdens hun ontdekkingstocht zijn ze een voorbeeld geweest voor andere kantoren waarbij de opgedane kennis hartelijk gedeeld werd. Hierdoor is zowel hun eigen transitie als die van anderen kantoren soepel verlopen.”

Cloud Award voor Samenwerken

DeCloud Award voor Samenwerken is dit jaar gewonnen door Vandaag. “Hun gedreven werkwijze en het optreden als een echte sparringpartner kenmerken het team van Vandaag. Ze werken met diverse adviseurs die regelmatig optimalisatie- en verbetergesprekken met de cliënt voeren, waardoor er een gedreven samenwerking is ontstaan tussen hen en hun cliënten”, aldus de jury.

De publieksfavoriet

Het kantoor met de meeste publieksstemmen, en dus de winnaar van de Crowd Award, is Amolé Financial Services. Het kantoor ontzorgt haar klanten door het geven van proactief en vakkundig advies. Persoonlijk, professioneel en flexibel zijn de woorden die de samenwerking tussen het kantoor en klanten beschrijft.

Bekijk de Exact Cloud Award pagina voor meer informatie over de verkiezingen en een overzicht van vorige winnaars.