Inschrijving Cloud Award 2021 geopend

Sinds 2013 organiseert Exact de verkiezing van het meest onderscheidende, innovatieve en efficiënt werkende administratie- en accountantskantoor, de Cloud Award. Kantoren kunnen zich vanaf nu weer inschrijven.

De Cloud Award is voor accountants- en administratiekantoren die:

Bewust nadenken over hun strategie

Kennis en ervaring willen delen

Meegaan met de digitalisering en verandering van processen

Nauw samenwerken met klanten

Niet bang zijn voor extra naamsbekendheid en zichtbaarheid

Nieuwe klanten en medewerkers willen werven

De grootste prijs is de Cloud Award, de winnaar is door een jury die de branche vertegenwoordigt verkozen op basis van hun kantoor case en presentatie. Daarnaast zijn er prijzen voor het meest innovatieve kantoor, voor het kantoor dat het beste met zijn klanten samenwerkt en een publieksprijs. De publieksprijs wordt bepaald door de klanten van de genomineerde kantoren. De winnaars krijgen veel aandacht via marketing- en PR-activiteiten vanuit Exact en via mediakanalen; gratis bereik onder honderdduizenden klanten. En uiteraard mogen de winnaars zich een jaar lang profileren met deze titel en worden zij voorzien van promotiemateriaal.

Inschrijven

De inschrijving voor de Cloud Award is nu geopend. Meer informatie over de Exact Cloud Awards lees je hier.

Nomineer hier je kantoor