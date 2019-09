Grote bedrijven slagen er niet in het MKB sneller te betalen

Het Nederlandse bedrijfsleven betaalt facturen steeds sneller, alleen grote bedrijven slagen er niet in facturen van het MKB sneller te voldoen. Dat blijkt uit de jongste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Tijdens het tweede kwartaal van 2019 betaalden Nederlandse bedrijven hun facturen gemiddeld na 39,2 dagen. Dat is ruim één dag sneller dan een jaar geleden. De facturen van kleinere bedrijven gericht aan grote bedrijven laten geen of amper verbetering zien.

‘De verscherping van de wetgeving rondom de uiterste betaaltermijnen, zoals we die kennen sinds medio 2017 heeft er niet voor gezorgd dat grote bedrijven het MKB sneller zijn gaan betalen’, zegt Maurice van Weerdenburg van Graydon. ‘Daar waar bedrijven erin slagen hun betaalgedrag met een dag te verbeteren, voldoen grotere bedrijven facturen van het MKB binnen een nagenoeg zelfde termijn ondanks de aanscherping van de wet.’

Wet uiterste betaaltermijnen

Sinds medio 2017 is de wet uiterste betaaltermijnen van kracht. Hierdoor worden grote bedrijven verplicht om facturen afkomstig van het MKB binnen 60 dagen te voldoen. Graydon ziet dat sinds de invoering van de wet de betaaltermijn licht is toegenomen en momenteel nagenoeg gelijk blijft (41,4 dagen). ‘De wet is juist ingesteld als stimulans om ervoor te zorgen dat het MKB sneller over liquide middelen kan beschikken en het daardoor beter in staat is om investeringen te doen of arbeidsplaatsen te creëren. Veel grote bedrijven hebben hun betaaltermijnen juist meer verlegd richting de wettelijk gestelde 60 dagen.’

Bron: Graydon