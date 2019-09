Belastingplan 2020 | Wat kunnen we verwachten?

Belastingadviseur Mr. Heleen Elbert geeft een voorbeschouwing op de belastingplannen van het kabinet.

Kunt u de spanning nog een beetje aan? Vanmiddag om 15.15 uur weten we het, nou ja, dan worden de wetsvoorstellen gepubliceerd. Deze moeten we nog even heel snel doorlezen en dan… Tja, wat zou er in staan? Ik neem aan dat het hoge vennootschapsbelastingtarief toch nog even niet omlaag gaat. Ter compensatie zou dan het box 2 tarief niet omhoog mogen gaan denk ik zo, of in ieder geval minder dan nu de bedoeling is.

Huizenmarkt

Over de huizenmarkt is ook altijd wat te melden: ik gok dat de overdrachtsbelasting voor starters komt te vervallen en dat de beleggers hiervoor de prijs gaan betalen. De budgetneutraliteit staat hoog in het vaandel nietwaar? Of er weer aan de eigenwoningrenteaftrek gemorreld wordt? Vast wel, maar misschien pas in de toekomst. Dat de Wet Hillen echt in 30 jaar wordt afgebouwd geloof ik in ieder geval niet. Over een paar jaar is het opeens geen 30 maar 10 of 20 jaar lijkt mij.

Scholingsaftrek

Wilt u zich nog even bijscholen? Schiet dan wel op, want de scholingsaftrek voor particulieren komt nu echt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een subsidie die waarschijnlijk alleen genoten kan worden door lager opgeleiden of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De rest moet z’n eigen scholingsbroek maar ophouden.

Zelfstandigenaftrek

Voor IB-ondernemers staat er nog een andere belangrijke ontwikkeling aan te komen: de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Deze is nu nog 7.280 euro, maar gaat omlaag naar 5.000. En hoe zit het eigenlijk met de reparatie van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting? We gaan het zien, net als het wetsvoorstel tegen excessief lenen van de eigen bv.

Bijtelling

Op autogebied is uiteraard ook wat te melden: de bijtelling voor elektrische auto’s gaat omhoog (waarschijnlijk naar per saldo 8% over 45.000 euro) en hoe zit het eigenlijk met de youngtimers? Houden ze nu wel of niet de 35% bijtelling over de dagwaarde?

We gaan het vanmiddag allemaal zien. En oh ja, hou vooral die kleine onopvallende paragrafen in de gaten. Daarin schuilt meestal het echte belastinggevaar. Spannend hoor, ik zit er klaar voor!

Mr. Heleen Elbert, Belastingadviseur bij ELBERT Fiscaal. Heleen Elbert is een van de sprekers op de AV-dag op 24 september.