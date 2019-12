Eerste Kamer neemt Belastingplan 2020 aan

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het Belastingplan 2020. De fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor, de fracties van FVD, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF tegen.

Daarnaast kwamen ook de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, de Wet Bronbelasting 2021, de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven, de Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten, de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, de Wet implementatie tweede EU -richtlijn antibelastingontwijking en enkele overige fiscale maatregelen door de Senaat.

Moties

Daarbij werden ook enkele moties aangenomen. Bij het Belastingplan kreeg de fractie Otten een meerderheid achter een voorstel om de regering te verzoeken om een studie te maken naar de vereenvoudigingen van het belastingstelsel die in Groot Brittannië zijn doorgevoerd en te evalueren in hoeverre de goede elementen hiervan kunnen worden overgenomen in het Nederlandse stelsel. CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.

