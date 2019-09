Data is het nieuwe goud

Heb je wel eens van ‘the bullet hole misconception’ gehoord? Dit verhaal wijst je op de misvattingen en limieten die beschikbare data met zich mee kunnen brengen. Het verhaal in het kort: in de Tweede Wereldoorlog was het van cruciaal belang dat de bommenwerpers hun werk deden. De kans om dergelijke vluchten te overleven was aan het begin van de oorlog slechts 10 procent. Desondanks hielden de geallieerden vol dat de bombardementen cruciaal waren voor het succes van de oorlog. Dus de dringende vraag was: hoe verminder je het aantal slachtoffers?

De oplossing werd gezocht in het bepantseren van de vliegtuigen, zodat schade veroorzaakt door afweergeschut en vijandelijke jachtvliegtuigen zou worden verminderd en de overlevingskans aanzienlijk zou worden verhoogd. Een volledig pantser was te zwaar, dus men moest selectief te werk gaan. Om dit te realiseren werden alle vliegtuigen die na een missie terugkeerden geanalyseerd op kogelinslagen.

Alle vliegtuigen vertoonden vergelijkbare schadeconcentraties in vier gebieden. Het is na analyse van deze data toch duidelijk waar de bepantsering moest komen, of niet? Wees eens eerlijk, wie denkt dat de verstevigingen aangebracht moesten worden in deze vier ernstig beschadigde gebieden?

Lijkt in eerste instantie de meest voor de hand liggende conclusie, maar dat is niet de juiste! Voordat de vliegtuigen werden aangepast, beoordeelde Abraham Wald, een statisticus, de gegevens. Hij wees op een kritische fout in de analyse: er werd alleen gekeken naar de vliegtuigen die waren teruggekeerd. De geconstateerde schades waren blijkbaar niet gevaarlijk genoeg om die toestellen neer te halen.

De meest logische conclusie had de afloop van de oorlog aanzienlijk negatief kunnen beïnvloeden. Conclusie: analyseer je data altijd eerst op juistheid & volledigheid en hou eveneens de ‘timing’ in de gaten anders loop je achter de feiten aan.

Roos Timmermans is Portfolio Productmanager bij Unit4 Accountancy.

Bron: https://www.unit4bedrijfssoftware.nl/over-ons/nieuws-blogs/data-is-het-nieuwe-goud/

