Visma start campagne voor e-facturatie

Visma is onder de noemer #bettertogether een campagne gestart die ondernemers moet stimuleren over te stappen op e-facturatie. ‘Momenteel wordt slechts een op de acht facturen als e-factuur verstuurd en daar willen wij verandering in brengen.’

Volgens Visma is 48% van de bedrijven bekend met e-facturatie, terwijl ze nog niet de overstap hebben gemaakt. ‘Het voornaamste doel is daarom om bedrijven en leveranciers te attenderen op het belang van e-facturatie.’ In opdracht van Visma heeft Kantar een onderzoek uitgevoerd naar de mate van digitalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Digitaal versturen van facturen is dit jaar toegenomen tot 66%, tegen 64% vorig jaar. ‘In het MKB gaat 64% van de facturen digitaal de deur uit, tegen 77% in de grootzakelijke markt. De overheid/non-profit loopt net als in 2018 voorop (72%).’

Verborgen kosten

Bedrijven hikken vooral aan tegen tijd, geld en verwachte complexiteit bij de keuze om het facturatieproces niet verder te automatiseren. ‘E-facturatie brengt juist een aantal belangrijke voordelen met zich mee. Een e-factuur kan direct en zonder extra handelingen (zoals scannen en herkennen) volledig automatisch in de software worden ingelezen en verwerkt. Het financiële proces is daarmee veiliger, de verwerking van facturen is nauwkeuriger en het levert veel tijdwinst op.’ Richard Scheper, managing director van Visma Software, wijst op de verborgen kosten: ‘Denk daarbij aan personele stappen in het verwerkingsproces en het oplossen van fouten. Een factuur kost daardoor gemiddeld tussen de zes en zestien euro. Omdat met e-facturatie alles automatisch gaat is het proces veel efficiënter en de foutkans vrijwel nihil.’

Onderdeel van de campagne is de site bettertogether.nl die informatie biedt over elektronisch factureren.