Driekwart ondernemers wordt te laat betaald

Volgens onderzoek van de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) werd vorig jaar 76 procent van de ondernemers weleens te laat betaald door klanten. ‘Bij 13 procent gebeurde dit zelfs bij minimaal 10 procent van de facturen, veelal door vertraging vanuit de klant.’

De autoriteit is verantwoordelijk voor beheer en toezicht op Peppol, netwerk voor e-facturatie. Daar wordt in de presentatie van de resultaten dan ook de nadruk op gelegd: ‘Hoewel 57 procent van de ondernemers e-facturen kan versturen, doet bijna de helft (48 procent) dit nooit. Zij factureren alleen via pdf of een papieren factuur, terwijl de kans op vertraging daarmee groter is dan bij e-factureren via Peppol’, aldus de NPa, die stelt dat ook voor zzp’ers en kleine bedrijven e-facturatie interessant kan zijn door de toegankelijkheid van de Peppol-standaard.

Mogelijk verplicht in Duitsland en België

Zeven op de tien ondernemers doen zaken met Duitsland en België. ‘Dit zijn landen waar wetswijzigingen besproken worden die e-facturatie via Peppol verplicht gaan stellen in handel tussen bedrijven onderling, en handel met de overheid.’

Het onderzoek is gedaan door DirectResearch in opdracht van de NPa. Er werden 323 (mede)beslissingsbevoegden voor administratie en inkoop binnen bedrijven bevraagd.