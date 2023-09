Visma doet weer overname

Visma heeft zijn positie op de markt voor accountancysoftware verder versterkt met de overname van het van origine Belgische Silverfin, dat ook een vestiging heeft in Voorschoten.

Silverfin is een zogeheten cloud-native leverancier en heeft internationale klanten, waaronder de big four. ‘Het platform van Silverfin stelt accountants in staat de efficiëntie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid op het gebied van compliance- en rapportagediensten te verbeteren en stimuleert de ontwikkeling en levering van nieuwe adviesdiensten’, aldus Visma. De meeste van de bijna 850 directe klanten van Silverfin zijn accountantskantoren, zelf weer goed voor bijna 320.000 klanten. Volgens Visma is de overname een versterking van de positie als ‘Europa’s cloud-accountingsoftwarekampioen.’

Pionier in AI

Silverfin werd in 2013 opgericht door een accountant die gefrustreerd was door inefficiënte werkprocessen en een software-architect die opzoek was naar een uitdagend probleem dat kon worden opgelost met behulp van cloudcomputing. In België horen 28 van de grootste dertig accountantskantoren tot de klantenkring; daarnaast is het bedrijf in nog veertien landen actief. Silverfin is naar eigen zeggen pionier in het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Visma Benelux telde twee jaar terig al meer dan 25 bedrijven en groeide sindsdien met overnames van onder meer de softwarebedrijven Rompslomp.nl, Ecare, Brincr, ValidSign, Teamleader en Lyanthe.