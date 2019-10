Effectieve vennootschapsbelastingdruk afgelopen decennium fors gedaald

De effectieve belastingdruk voor grote bedrijven is in tien jaar met een kwart gedaald, meldt het CBS. Uit de cijfers blijkt dat grote bedrijven 17% belasting betalen over hun winst, terwijl dat tien jaar geleden nog 23% was en het nominale tarief vrijwel onveranderd bleef. Het onderzoek bevat een benadering van de effectieve belastingdruk voor verschillende groepen ondernemingen op basis van hun resultatenrekening zoals deze wordt gerapporteerd aan het CBS.

Aanpak belastingontwijking

Volgens GroenLinks – dat om het onderzoek vroeg – tonen de cijfers aan dat grote bedrijven steeds minder belasting zijn gaan betalen in Nederland. De partij wil dat belastingontwijking door grote bedrijven verder wordt aangepakt en dat het tarief van de winstbelasting niet wordt verlaagd. Kamerlid Bart Snels: ‘Door ontsnappingsroutes en handig boekhouden betalen Shell en Philips in Nederland minder winstbelasting dan de bakker om de hoek. Dit terwijl grote bedrijven elk jaar miljardenwinsten boeken. GroenLinks vindt dat ieder bedrijf zijn eerlijke deel moet gaan betalen. Daarom moeten we grote bedrijven nog harder aanpakken op belastingontwijking en mag de winstbelasting niet verder omlaag.’

Voorzichtigheid geboden

Volgens het ministerie van Financiën is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de CBS-statistieken, meldt het FD. Zo bestaan er verschillen tussen commerciële en fiscale winst. Dat laat onverlet dat het kabinet wil weten welke grote bedrijven veel en welke weinig belasting betalen en waar dat aan ligt, aldus Financiën.

Het CBS-rapport is hier online beschikbaar.