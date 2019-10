IGJ en NZa spreken zorgen uit richting Grant Thornton over zaak Privazorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben beiden met Grant Thornton gesproken over de omstreden thuiszorgorganisatie Privazorg en hun zorgen over de kwestie aan het accountantskantoor medegedeeld. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs gemeld aan de Kamer.

Hoewel beide toezichthouders geen officiële bevoegdheden hebben om Grant Thornton direct aan te spreken op haar rol hebben IGJ en NZa dus wel hun bezorgdheid geuit. De toezichthouders hebben ook contact gezocht met de AFM en de NBA, deelt De Jonge mee. De vraag of de AFM de accountantsorganisatie in kwestie heeft aangesproken op haar rol bij Privazorg is toezichtvertrouwelijke informatie. Vanwege de wettelijke verankerde geheimhoudingsplicht kan de AFM hierover geen informatie verschaffen. Minister De Jonge vindt zelf dat het oordeel of in dit geval in strijd is gehandeld met de wet of met regels van de beroepsgroep niet aan hem is, meldt hij in antwoord op Kamervragen.

Privazorg en Grant Thornton

Thuiszorgorganisatie Privazorg stond tot voor kort onder verscherpt toezicht van de inspectie vanwege bestuurlijke onrust en verkeerde bovendien in flinke financiële nood. Aan die problemen liggen enkele dubieuze (financiële) constructies ten grondslag die werden bedacht door huisaccountant Grant Thornton, schreef dagblad Trouw in enkele uitgebreide artikelen over de kwestie. Minister De Jonge noemde de financiële constructies die Grant Thornton volgens Trouw adviseerde aan thuiszorgorganisatie Privazorg eerder schokkend. De NBA wil dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de rol van Grant Thornton.

Kamervragen en brief minister

Over de kwestie werd een hele serie Kamervragen gesteld door leden van CDA, PvdA en SP. Minister De Jonge heeft de vragen onlangs beantwoord en een Kamerbrief geschreven. Daarin meldt hij bezig te zijn met de voorbereiding van nieuwe wetgeving met maatregelen om het interne en externe toezicht op integere en professionele bedrijfsvoering te versterken en om voorwaarden te stellen aan dividenduitkering in de extramurale zorg. Aan het einde van het jaar wordt de Kamer geïnformeerd over de verdere invulling van deze wetgeving. Op een later tijdstip volgt ook nog een Kamerdebat naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de thuiszorgorganisatie.

Kamervragen

Het Kamerlid Slootweg (CDA) wilde onder andere van de minister weten wat zijn oordeel is ‘over de rol van Grant Thornton die als accountant en adviseur van Privazorg constructies verzint, waardoor een bedrag van zes miljoen zorggeld tegen de geest van de wet wordt weggesluisd door aandeelhouders uit te kopen?’ De minister antwoord: ‘Accountants en accountantsorganisaties hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid wordt weerspiegeld in strenge eisen die voortvloeien uit de wet en uit regels van de beroepsgroep. Het oordeel of in dit geval daadwerkelijk in strijd is gehandeld met de wet of met regels van de beroepsgroep, is niet aan ondergetekende. De directeur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft in een openbare reactie aangegeven dat accountants het publiek belang dienen en de samenleving mag verwachten dat ze wegblijven van hetgeen daarmee in strijd is. Het is dus ongewenst als accountants – ook in hun adviesrol – medewerking verlenen aan dubieuze constructies. Daarnaast behoort het tot de taak van een controlerend accountant om zich te vergewissen van de integriteit van hun cliënt en gesignaleerde misstanden aan de orde te stellen, aldus de NBA. De NBA wil dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de rol van Grant Thornton bij de financiële misstanden rondom zorgorganisatie Privazorg.’ De minister meldt bovendien dat IGJ en NZA al hebben gesproken met de NBA. De drie organisaties hebben afgesproken het gesprek over kwaliteitsverbetering van accountants in de zorg voort te zetten.

Alle Kamervragen en de brief van de minister zijn HIER te vinden.