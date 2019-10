Novaa juicht aanbeveling CTA over toezicht toe

Novaa juicht de aanbeveling van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) om de toekomstige toezichtstructuur op de accountancy te laten bestaan uit één onafhankelijke toezichthouder toe. Dat schrijft Novaa-voorzitter Marco Moling in de reactie van zijn organisatie op de internetconsultatie van de CTA over het voorlopige rapport. Over de aanbeveling dat de meerderheid van het orgaan dat het beleid van een accountantsorganisatie bepaalt moet bestaan uit controlerend accountants is Moling minder te spreken. Dat voorstel is niet werkbaar en past niet bij de huidige samenstelling aan werkzaamheden, vindt Novaa.

Toezichtstructuur

‘Onder punt 15. beveelt u aan dat de toekomstige toezichtstructuur zal bestaan uit één onafhankelijke toezichthouder. Dat juichen wij toe’, schrijft Moling. ‘Wij zien echter in de uitvoering de nodige risico’s op het gebied van kennis ten aanzien van het niet-oob-segment en de mogelijke interpretatie van uitkomsten bij toetsingen. Het verder vormgeven van de inrichting van één toezichthouder verdient extra aandacht, waarbij de onder punt 17. geformuleerde constructieve dialoog tussen accountants en toezichthouder een wettelijke verankering zou moeten hebben.’

Controlerend accountants

Moling: ‘Onder punt 7. wordt aanbevolen dat de meerderheid van het orgaan dat het beleid van een accountantsorganisatie bepaalt moet bestaan uit controlerend accountants. Dit is niet wenselijk. In de mkb-praktijk zijn veelal gemengde kantoren actief, die naast controle ook samenstel-fiscale werkzaamheden verrichten. Dit gemengde karakter ziet men ook terug in de bestuurssamenstelling van de accountantsorganisatie. Een meerderheid van controlerende accountants die het volledige beleid bepalen is niet werkbaar en past niet bij de huidige samenstelling aan werkzaamheden. Dit kan ook anders worden vormgegeven door de juridische eindverantwoordelijkheid van het beleid van accountants die betrokken zijn bij niet-oob-vergunninghoudende werkzaamheden neer te leggen bij controlerend accountants die eigenaar zijn van de entiteit die (alleen) wettelijke controletaken verricht (Audit-only?)’

De volledige reactie van Novaa op het CTA-rapport is hier te vinden (pdf).