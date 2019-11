Belastingdienst: pensioen in eigen beheer voor 2020 afkopen of omzetten

De Belastingdienst waarschuwt dat directeur-grootaandeelhouders nog tot 1 januari 2020 de gelegenheid hebben om hun pensioen in eigen beheer (PEB) af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting.

Sinds 1 juli 2017 mag een DGA geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Als in 2019 voor afkoop wordt gekozen kan nog gebruik worden gemaakt van de korting van 19,5%, meldt de fiscus ‘Informeer ons hierover binnen 1 maand na de afkoop of omzetting door het informatieformulier in te sturen.’

Meer weten over wat er gedaan kan worden met het pensioen dat is opgebouwd? Kijk hiervoor bij de mogelijkheden van het uitfaseren van pensioen in eigen beheer op de website van de Belastindienst.