‘Top fiscus drukte foute aanpak kinderopvangtoeslag door’

De ambtelijke top van de Belastingdienst heeft willens en wetens toeslagen kinderopvang stopgezet van mensen van wie ze wist dat die er wel recht op hadden. Tot op het hoogste niveau werd besloten om jarenlang door te gaan met deze onrechtmatige aanpak, blijkt uit documenten die staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De ambtelijke leiding van de Belastingdienst heeft het fraudeteam in 2013 nadrukkelijk de opdracht gegeven om langs de randen van de wet te opereren, schrijft Snel. ‘In diverse stukken wordt wel gesproken over 80%/20%: bij 80% van de zaken is de fraudeaanpak terecht (de ‘slechten’), de overige 20% (‘de goeden’) lijden daaronder. Daarmee werd niet alleen bedoeld dat de goeden langer zouden moeten wachten op een voorschot, dat werd onderkend en geaccepteerd in de Kamerbrief die de maatregelen ter bestrijding van fraude met toeslagen aankondigt, maar ook dat de kans bestond dat de toeslag ten onrechte zou worden stopgezet.’

Alles dichtdraaien

In de documenten staat onder meer dat algemeen directeur van de Belastingdienst Hans Blokpoel in 2013 ‘echt alles [wil] dichtdraaien, dus ook toeslagen, zelfs als die waarschijnlijk wel goed zijn’. Toenmalig staatssecretaris Wiebes is volgens Snel nooit geïnformeerd door directeur-generaal Peter Veld. Die was ook betrokken bij de harde aanpak van het gastouderbureau uit Eindhoven en driehonderd daaraan door de Belastingdienst gekoppelde ouders. Intern stond al voordat een onderzoek was gedaan vast dat toeslagen van alle ouders stopgezet zouden worden. De zaak werd aan Veld voorgelegd ‘met het verzoek hard op te treden: op nihil zetten’. Directeur Toeslagen (nu directeur MKB) Gerard Blankestijn zette ook een harde lijn door en hield documenten en informatie over het verwerken van tweede nationaliteit van burgers achter voor Snel.

Intern was al bijna drie jaar bekend dat het CAF-fraudeteam denigrerend sprak over ouders en gastouderbureaus, maar dat de huidige ambtelijke top dat in de doofpot stopte. Verschillende termen werden uit weekverslagen geknipt toen ze begin 2017 werden vrijgegeven. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) wil dat Snel binnen een week een volledig feitenrelaas aan de Kamer stuurt en nagaat wie welke wetten bewust heeft overtreden.

Bron: Trouw/Rijksoverheid