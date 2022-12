Kinderopvangtoeslag voor 2023 extra verhoogd

De maximum-uurprijs voor kinderopvangkosten wordt verder verhoogd, heeft het kabinet besloten. De maximum-uurprijs stijgt volgend jaar met een extra 0.94% voor alle vormen van kinderopvang. Dat betekent een structurele verhoging van € 57 miljoen bovenop de eerdere € 225 miljoen voor de reguliere indexatie. Ouders krijgen daardoor een hogere vergoeding via de kinderopvangtoeslag, vanwege de hoge inflatie in 2022. Dit schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De maximum-uurprijs voor de dagopvang gaat in totaal met 6,54% omhoog naar € 9,06. Voor de buitenschoolse opvang stijgt de maximum-uurprijs eveneens 6,54% naar € 7,79. De maximum-uurprijs voor de gastouderopvang stijgt met 4,29% naar € 6,80. Het kabinet heeft besloten om deze extra verhoging nu aan te kondigen, en daarmee af te wijken van de reguliere systematiek, zodat ouders snel weten waar ze aan toe zijn en de uitwerking in gang gezet kan worden.

Met terugwerkende kracht

Het ministerie van SZW bekijkt samen met Toeslagen per wanneer deze extra verhoging voor 2023, met terugwerkende kracht, doorgevoerd kan worden. Ouders ontvangen daarna bij de eerstvolgende betaling een nabetaling over de eerder overgemaakte toeslagen in 2023. Het uitgekeerde bedrag ligt die maand eenmalig hoger dan in de maanden erna.

Kamerbrief over compensatie in 2023 voor gestegen kosten kinderopvang