BTWeetje | Het BTW-tarief voor de levering van compressiekousen en -tubes

De Belastingdienst verduidelijkt op de eigen site onder welk BTW-tarief compressiekousen en -tubes vallen.

Compressiekousen en -tubes zijn kant-en-klare kledingstukken. De levering hiervan is daarom belast met 21% BTW. Verbandmiddelen zijn belast met 9% BTW, mits het geen kant-en-klare kledingstukken zijn. Artikelen zoals kleding, schoeisel en verbandsokken die ook een therapeutische werking hebben, vallen niet in de categorie verbandmiddelen. Compressiekousen en –tubes zijn dergelijke kant-en-klare kledingstukken en vallen daarom niet in de categorie verbandmiddelen. Ze worden daarom belast met 21% BTW.

Bron: Belastingdienst