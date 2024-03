Aanhoudingen in fraude met omzetbelasting

De FIOD heeft op 6 maart een 54-jarige man uit Arnhem aangehouden en op 7 maart een 29-jarige vrouw eveneens uit Arnhem. De vrouw wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Ze worden beiden verdacht van witwassen.

Tijdens de doorzoeking van de woning is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, alsook een auto en elektronica. Daarnaast is een grote hoeveelheid vermoedelijk valse merkkleding aangetroffen en inbeslaggenomen.

Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. De verdachte vrouw heeft voor haar eenmanszaak voorbelasting geclaimd en eveneens suppleties omzetbelasting ingediend voor in totaal ongeveer 400.000 euro. Er wordt nagenoeg geen verschuldigde omzetbelasting aangegeven. Het vermoeden is dat het bedrijf geen zakelijke uitgaven heeft gedaan, die de geclaimde voorbelasting kunnen onderbouwen en dat de vrouw valselijk opgemaakte suppleties heeft ingediend. De Belastingdienst heeft bijna 100.000 euro uitbetaald, dat vermoedelijk direct is uitgegeven aan privébestedingen, zoals een auto, die op naam van de verdachte man is gezet, elektronica en een dure bril.

Bron: Fiod