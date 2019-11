Het aantal startende zzp’ers blijft toenemen. In de eerste negen maanden van dit jaar waren er al 13% meer starters dan vorig jaar in dezelfde periode en volgens ING zal 2020 een plus van 10% opleveren. Online werkplatformen zijn steeds meer in trek: inmiddels is 8% van de starters actief in deze zogeheten kluseconomie.

Tot en met september hebben 132.000 mensen een eigen bedrijf laten inschrijven, meldt het ING Economisch Bureau. ‘Met name in de afgelopen jaren is het aantal starters fors toegenomen. Ten opzichte van de eerste drie kwartalen in 2015 ligt het aantal starters in 2019 ruim een derde (+36%) hoger.’ Sterke groeiers zijn de detailhandel (+57%) en de horeca (+35%). ‘De toename in de detailhandel komt volledig voor rekening van starters die een online webwinkel beginnen, bijvoorbeeld via een online platform als bol.com. In de horeca betreft het vooral een toename van het aantal starters in de eventcatering, zoals zelfstandige koks, kelners, barista’s en foodtrucks.’

Kluseconomie

Online werkplatformen hebben een stimulerend effect, aldus ING. Die bieden zzp’ers de mogelijkheid hun diensten aan te bieden voor kortlopende klussen. Dat speelt vooral in de bouw (Werkspot), taxivervoer (Uber), maaltijdbezorging (Deliveroo, Ubereats) en de horeca (Temper). Starters zoeken vooral de vier grote steden op. Daar ligt het aantal starters per 10.000 personen van de werkzame beroepsbevolking ver boven het gemiddelde in Nederland. Flevoland is de provincie met de sterkste groei in starters (+22%), terwijl Friesland laatste is met een groei van 10%.

Vraag blijft groot

De vraag naar zzp’ers zal groot blijven, verwacht het economisch bureau, door digitalisering en structurele veranderingen op de arbeidsmarkt. ‘Zzp’ers zijn van alle flexibele arbeidsvormen het meest flexibel en fungeren daardoor als belangrijkste stootkussen om schokken in de vraag op te vangen. Dit maakt ze aantrekkelijk voor bedrijven om in te huren.’ ING schat het aantal starters volgend jaar op 190.000, mede door de aanhoudende economische groei en een verdere groei van de werkzame beroepsbevolking. ‘Eventuele invoering van nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot starters en zzp’ers kan deze groei mogelijk stimuleren dan wel afremmen.’

Wanneer inhuren?

Afgelopen week kondigden minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Snel van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan dat het kabinet een brede discussie organiseert over de vraag voor welke opdracht een bedrijf een zzp’er mag inhuren en wanneer iemand een werknemer is. Daarmee willen ze het onderscheid helder maken en duidelijk krijgen wat de maatschappelijke opvattingen zijn.