Een op elf zzp’ers fraudeerde wel eens met belastingaangifte

Een op de elf zzp’ers heeft in het verleden wel eens gefraudeerd bij de aangifte inkomstenbelasting, meldt platform Boekhouder.nl.

Het platform bevroeg 400 zzp’ers en van hen antwoordde 9 procent ‘ja’ op de stelling ‘Ik heb wel eens bewust een factuur niet opgegeven bij de belastingaangifte’. Het aandeel kan groter zijn, want 12 procent weet niet meer zeker of er ooit een factuur fiscaal tussen de voering is geraakt. ‘Een zorgelijke conclusie, maar ergens ook wel begrijpelijk met in het achterhoofd dat liefst een op de vier zzp’ers financiële zorgen heeft’, zo vindt Boekhouder.nl.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een kwart van de zzp’ers de inkomsten op een privérekening ontvangt. ‘Een zakelijke rekening is weliswaar niet verplicht, maar diverse banken hebben wel als voorwaarde dat je een privérekening niet zakelijk mag gebruiken.’ Het maakt ook dat er minder overzicht is over de uitgaven. Boekhouder.nl gebruikt de uitkomsten om de voordelen van een online boekhoudprogramma te benadrukken. De helft van de zzp’ers zou de administratie nog zelf doen.