Genderkloof in uurtarieven fors bij zelfstandige accountants

Het uurtarief van vrouwelijke accountants die als zzp’er werken ligt ruim 27 procent lager dan dat van hun mannelijke collega’s. Daarmee is de kloof in beloning tussen mannen en vrouwen fors groter dan gemiddeld bij zzp’ers, zo concludeert Knab uit onderzoek bij ruim 10.000 zzp’ers.

Een accountant/boekhouder rekent als zzp’er gemiddeld 76 euro per uur. Dat varieert van 70 euro voor een starter tot 77 euro voor een ervaren accountant. De zzp-accountant is gemiddeld 23 uur per week declarabel, 53 jaar oud en heeft 12 jaar ervaring. Van hen is 62 procent een man. Het gemiddelde uurtarief is vergelijkbaar met dat van een copywriter/schrijver (74 euro per uur) en een fotograaf (77 euro per uur). Controllers factureren gemiddeld 97 euro per uur, administrateurs 54 euro per uur.

Vrouw rekent ruim een kwart minder

Een mannelijke accountant rekent per uur gemiddeld 84 euro, terwijl zijn vrouwelijke collega maar 61 euro per uur op de factuur zet. Dat verschil van ruim 27 procent is groot in vergelijking met andere beroepen. Zo hanteren mannelijke zzp’ers met een masterdiploma gemiddeld een uurtarief dat 13 procent hoger is dan dat van hun vrouwelijke collega’s met dezelfde opleiding en hetzelfde aantal jaar ervaring. Onder zzp’ers met een bachelordiploma is het verschil 16 procent. Bij zzp’ers die geen studie hebben afgerond is het gat 4 procent.

Vakgebieden waar het verschil tussen man en vrouw ook groot is, zijn onder meer de journalistiek (de door Knab benaderde mannen rekenen gemiddeld 72 euro per uur, vrouwen gemiddeld 58 euro) en vooral de – laagbetaalde – schoonmaak, waar mannen met 38 euro per uur ruim 30 procent meer verdienen dan vrouwen. Bij begeleiders in de zorg is de verhouding anders: daar krijgen vrouwen gemiddeld 4 euro per uur meer dan mannen.

Overigens vindt 88 procent van de zelfstandige accountants het vakgebied goed betaald en 93 procent ervaart veel vraag naar werk.