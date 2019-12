Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mail

De Belastingdienst meldt dat er een phishing/ransomware-mailbericht in omloop is. Die gaat over de betaling van een digitale factuur en heeft als onderwerp ‘Belastingdienst’. ‘Klik niet op de bijlage en verwijder de e-mail direct!’, waarschuwt de fiscus.

In het bericht staat dat het bedrag van de factuur binnen 24 uur wordt geïncasseerd. ‘Dit is geen e-mail van de Belastingdienst. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen.’ Het is niet de eerste keer dat er valse e-mails worden verstuurd uit naam van de Belastingdienst. Eerder werd al gemaild over een belastingteruggave, met link naar DigiD, en over het voldoen van een betalingsachterstand. In augustus doken er ook phishing-sms’jes op.

Wie vermoedt een valse e-mail te hebben ontvangen uit naam van de Belastingdienst, kan dat melden via valse-email@belastingdienst.nl.