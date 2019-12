‘Belastingontwijking multinationals veel lager dan gedacht’

De belastingontwijking door multinationals is veel lager dan iedereen denkt, stellen Amerikaanse onderzoekers. Ook Nederland zou een veel kleinere rol spelen als tussenstation op weg naar belastingparadijzen.

Door schimmige belastingconstructies lopen overheden honderden miljarden euro’s aan inkomsten mis, is de inschatting van kenners. De Oeso denkt dat er wereldwijd tot 250 miljard dollar aan winstbelasting wordt ontlopen, de EU loopt € 70 miljard mis, zo schat het Europees Parlement. Maar de Amerikaanse hoogleraar accountancy Jennifer Blouin en bedrijfskundedocent Leslie Robinson vinden dat die bedragen overdreven zijn. Zij keken naar ontwijking door Amerikaanse multinationals en menen dat de schade voor de Amerikaanse schatkist een factor drie tot zeven lager ligt dan andere wetenschappers beweren. Die komen volgens hen te hoog uit doordat zij winsten van bedrijven die indirect onderdeel zijn van multinationals twee keer hebben meegeteld om te bepalen hoeveel belasting er wordt ontweken. Daardoor zou belastingontwijking niet 30% tot 45% van de totaal betaalde winstbelasting bedragen, maar 4% tot 13%.

Kleinere rol Nederland

Nederland zou als fiscale doorvoerhaven naar belastingparadijzen niet betrokken zijn bij belastingontwijking van Amerikaanse multinationals ter grootte van meer dan 150 miljar dollar per jaar, maar enkele tientallen miljarden dollars.

Niet overtuigd

Econome Kimberly Clausing, die eerder veel hogere bedragen aan belaatingontwijking berekende, is niet overtuigd van de herberekening en stelt dubbeltellingen in later onderzoek te hebben vermeden. Zij stelt dat volgens Blouins en Robinsons onderzoek in 2016 geld wegstroomde uit belastingparadijs Bermuda en dat in andere jaren bescheiden bedragen op het eiland zijn beland. Clausing verwijst naar gegevens waaruit juist blijkt dat in 2016 tientallen miljarden naar Bermuda stroomden en dat er in de loop der jaren honderden miljarden zijn opgepot.

Bron: FD