OZB en afvalstoffenheffing volgend jaar fors hoger

Landelijk stijgt de onroerendezaakbelasting (OZB) volgend jaar met gemiddeld 4 %, bijna twee keer zoveel als in 2019 en ver boven het door het CBS verwachte inflatiecijfer van 1,3 %. Dat blijkt uit een representatieve steekproef die de Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 113 gemeenten heeft gehouden. In 12 gemeenten gaat de belasting op het eigen huis zelfs met meer dan 10 % omhoog. Ook de afvalstoffenheffing stijgt landelijk met 8 % fors. De gecombineerde aanslag van OZB, afvalstoffen- en rioolheffing stijgt volgend jaar gemiddeld met 4,4 %.

Grote verschillen OZB

De onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn bij de OZB groot. In Nijmegen betaalt een huiseigenaar gemiddeld drie keer zoveel (€568) als in Sliedrecht (€189). In 8 van de 113 onderzochte gemeenten daalt de OZB in 2020 licht. Het meest in Noordwijk met 3,7 % (- €13).

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt volgend jaar met gemiddeld 8,2 % (+ €20) opvallend duurder, meldt de VEH. Om gescheiden afvalinzameling en hergebruik te bevorderen en het verbranden van restafval te ontmoedigen betalen gemeenten sinds vorig jaar €31 belasting per 1.000 kilo restafval, voorheen was dit €13. Deze kostenverhoging wordt door veel gemeenten via de afvalstoffenheffing doorberekend aan huishoudens.

WMO en jeugdzorg vaak oorzaak

Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit te voeren. De oplopende kosten, samen met tekorten bij de jeugdzorg, worden volgens de VEH vaak genoemd als aanleiding voor een OZB-tariefverhoging.

Bron: VEH