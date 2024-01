Gemeenten begroten 8,5 procent meer inkomsten uit heffingen

Gemeenten verwachten dit jaar 13,3 miljard euro te ontvangen uit heffingen: 8,5 procent meer dan voor 2023 werd begroot en de grootste toename sinds 2007. Dat meldt het CBS. De inkomsten in de grootste categorieën ozb en de riool- en afvalstoffenheffing gaan met 6 tot 7 procent omhoog.

De gemeenten halen 85,1 procent van de opbrengsten uit heffingen uit de onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de parkeergelden. De rest is afkomstig van toeristenbelasting, bouwleges, secretarieleges, overige leges en overige belastingen.

De begrote opbrengsten uit de gemeentelijke heffingen liggen meestal dicht bij de werkelijke opbrengsten. In 2022, het laatste jaar waar cijfers van beschikbaar zijn, werd 11,8 miljard euro opgehaald, terwijl 11,5 miljard was begroot. Voor afgelopen jaar was 12,2 miljard euro aan heffingen begroot. Meestal komen de heffingen uiteindelijk wat hoger uit dan begroot.

WOZ-waarde duwt ozb omhoog

De ozb-opbrengsten gaan volgens de gemeenten dit jaar met 7,5 procent omhoog naar 5,5 miljard euro. De opbrengsten uit de ozb voor niet-woningen gaat met 8,4 procent sterker omhoog dan de ozb voor woningen (6,6 procent). De stijging van de begrote opbrengsten komt vooral door de stijging van de WOZ-waardes. Op 1 januari 2023 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 368 duizend euro; 16,1 procent meer dan een jaar eerder. Het CBS meldt de sterkste stijging van de ozb-opbrengsten in Rotterdam: 13,4 procent. In de andere drie grote steden gingen de ozb-opbrengsten juist minder dan gemiddeld omhoog.

Onderhoudskosten gestegen

De afvalstoffenheffing gaat naar verwachting met 6,3 procent omhoog naar 2,5 miljard, de opbrengst uit de rioolheffing met 6,6 procent naar 2,0 miljard euro. De stijging van de opbrengsten hangt samen met de gestegen kosten van het onderhoud en beheer van de riolering en de afvalverwerking. Daarnaast spelen zaken als de toename van het aantal gebouwen en mogelijk het klimaatbestendig maken van de riolering mee. Deze heffingen zijn in tegenstelling tot de ozb-opbrengsten niet vrij besteedbaar en mogen niet hoger zijn dan de werkelijke kosten van de afvalverwerking en de riolering.

Gemeenten hebben voor 2024 bijna 11 procent meer inkomsten begroot uit parkeerheffingen: ruim 1,3 miljard euro. Amsterdam (+39,4 miljoen euro), Rotterdam (+37,3 miljoen euro) en Utrecht (+14,2 miljoen euro) nemen het leeuwendeel van de toename voor hun rekening.

Veel paspoorten verlopen

Procentueel gezien gaan de secretarieleges (voor rijbewijzen, paspoorten en huwelijken) het meest omhoog: met 52 procent tot 328 miljoen euro. Gemeenten voorzien een forse stijging in 2024 in het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. Tien jaar terug is de geldigheidsduur daarvan aangepast van vijf naar tien jaar.

Ook voor de toeristenbelasting is een forse toename begroot: met een kwart tot 538 miljoen euro. Amsterdam is hier een bepalende factor: daar denkt de gemeent voor 242,5 miljoen euro aan toeristenbelasting op te halen, 47 procent meer dan vorig jaar. Zowel de tarieven voor hotelovernachtingen als het tarief voor cruisepassagiers en de vermakelijkhedenretributie voor bezoekers op een rondvaartboot stijgen. Na Amsterdam heeft Rotterdam de hoogste begroting voor de toeristenbelasting: 16,8 miljoen euro (+23 procent).

Uit overige belastingen denken gemeenten dit jaar iets minder inkomsten te halen: de begroting daalt daar van 141 naar 138 miljoen euro. Het gaat onder meer om de forensen-, honden-, baat- en reclamebelasting.