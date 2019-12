Fiscus informeerde ombudsman verkeerd over dwangbevelkosten

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heropent het onderzoek naar het verlagen van dwangbevelkosten na een vermindering van de belastingaanslag. De Belastingdienst heeft hem daarover vorig jaar verkeerd geïnformeerd: die kosten blijken niet automatisch te worden verlaagd.

Van Zutphen schrijft dat in een brief aan staatssecretaris Snel van Financiën. Vorig jaar kreeg de ombudsman signalen dat de Belastingdienst te hoge dwangbevelkosten in rekening zou brengen aan met name ondernemers. Die kosten zijn gekoppeld aan de hoogte van de belastingaanslag, maar bij een vermindering van de belastingaanslag zouden de dwangbevelkosten niet automatisch omlaag gaan, wat ondernemers soms duizenden euro’s scheelt. De Belastingdienst liet desgevraagd weten dat in het werkproces voldoende waarborgen zijn ingebouwd om de dwangbevelkosten te verlagen na een vermindering van de aanslag.

Werkproces functioneert niet goed

Nu blijkt dat die informatie niet klopt; dat heeft de fiscus vorige week aan de ombudsman gemeld. ‘Uit nadere interne controles is gebleken dat het werkproces niet goed functioneerde. Daardoor heeft de Belastingdienst toch belastingplichtigen met te hoge dwangbevelkosten geconfronteerd.’ De ombudsman heeft aan staatssecretaris Snel van Financiën laten weten dat hij zijn onderzoek daarom per direct heropent. Hij wil nogmaals antwoord op de vragen die hij de Belastingdienst in het kader van zijn onderzoek in 2018 stelde. Hij wil ook weten wat de gevolgen zijn van de fouten bij de Belastingdienst: hoeveel mensen benadeeld zijn, voor welk bedrag dat is gebeurd en hoe de fiscus ervoor gaat zorgen dat zij excuses en een passende compensatie krijgen. Ook wil de ombudsman weten hoe de Belastingdienst ervoor gaat zorgen dat de dwangbevelkosten voortaan wel automatisch worden verlaagd na een vermindering van de aanslag.

Tot slot wil de ombudsman weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat hij verkeerd geïnformeerd is. Een afschrift van de brief aan Snel is gestuurd aan de directeur-generaal van de Belastingdienst en aan de Tweede Kamer.