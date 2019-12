55% boekhoudsoftware voor eind 2019 klaar voor RGS

Volgens onderzoeksbureau GBNED heeft 25 procent van de leveranciers van boekhoudsoftware al een koppeling gemaakt met het ReferentieGrootboekschema (RGS). Nog eens 33 procent wil dat voor het eind van deze maand doen.

60 leveranciers

Op basis van de meetlat van 8 functies/eigenschappen die gehanteerd wordt voor RGS Ready zijn zo’n 60 leveranciers benaderd met de vraag in hoeverre zij RGS geïmplementeerd hebben of van plan zijn dit binnenkort te doen. 17 leveranciers streven ernaar nog dit jaar RGS Ready te zijn. Drie leveranciers willen dit voorjaar van 2020 realiseren. Inmiddels zijn 16 softwareleveranciers op dit moment daadwerkelijk RGS Ready.

25% nu klaar

Dat wil zeggen dat zij één of meer boekhoudpakketten gereed hebben in het kader van RGS Ready voor ondernemers, of in uitgebreidere vorm voor de accountancy. Deze boekhoudpakketten zijn ook daadwerkelijk getoetst. Dat betekent dat ruim 25% van de onderzochte populatie een boekhoudpakket voert dat nu al RGS Ready is en gebruikers daarmee met RGS aan de slag zijn of kunnen gaan.

Ook voor MKB

Zo’n 20 softwareleveranciers geven expliciet aan geen geplande datum te hebben om hun boekhoudsoftware RGS Ready te maken. Enerzijds betreft dit een behoorlijk aantal leveranciers met boekhoudsoftware gericht op de ZZP-markt en klein-MKB. ‘Ik vind dat in die markt een standaard als RGS-gegevensuitwisseling in het kader van bijvoorbeeld IB-winst prima kan ondersteunen,’ zegt Gerard Bottemanne van GBNED.

Hier is een overzicht te vinden van software die RGS Ready is.