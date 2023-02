ICT Accountancy softwaregids 2023: kleine wijzigingen met grote impact voor kantoren

Onderzoeksbureau GBNED heeft een nieuwe uitgave van de ICT Accountancy softwaregids uitgebracht. De gids geeft jaarlijks een zo compleet en actueel mogelijk inzicht in beschikbare standaardsoftware voor de accountancysector.

Daarbij is nu ook aandacht voor productontwikkeling en innovatie. Zo is er in de gids aandacht voor standaarden als UBL, RGS en PSD2. En ontwikkelingen als robotic accounting, elektronisch factureren, open banking, api en RPA. Ook geven verscheidene softwareleveranciers antwoord op de vraag naar recente productontwikkeling het afgelopen jaar en geplande ontwikkeling het nieuwe jaar.

Weinig bijzonderheden? Schijn bedriegt

Het aanbod van standaardsoftware voor de accountancysector is afgelopen jaar nauwelijks gewijzigd en het aanbod van software in de cloud neemt verder toe. Ogenschijnlijk weinig bijzonderheden dus, maar schijn bedriegt. 2022 was het jaar waarop Wolters Kluwer haar klanten liet weten met haar fiscale aangiftesoftware Avanzer Aangifte te stoppen. Afgelopen december deed Visma | DizzyData (bekend van Scan en herken) een duit in het zakje door aan te geven binnenkort te stoppen. De verwachting van GBNED is dat ook in 2023 bepaalde software gaat stoppen: ‘In elk geval qua verdere ontwikkeling van functionaliteit. Zo kun je uit de ICT Accountancy softwaregids zelf afleiden welke leveranciers voor eenzelfde categorie verschillende softwaresystemen aanbieden voor de accountancy. Waarbij je de vraag kunt stellen hoe lang die verschillende software naast elkaar blijft draaien. Dit nog los van andere redenen waarom standaardsoftware uit de markt genomen kan worden, zoals het niet meer bij kunnen benen van actuele ontwikkelingen of het goed op orde houden van beveiliging en/of performance. Dat laatste lijkt soms onderschat, zeker voor online software gerelateerd aan bepaalde periodes, zoals de maand januari. Het uit de markt halen van bepaalde software kan grote impact hebben voor kantoren, zeker als de exit termijn erg kort is.’

De nieuwe uitgave van de ICT Accountancy softwaregids biedt in elk geval een handvat voor gebruikers die op zoek zijn naar nieuwe software en/of willen weten welke ontwikkelingen relevant zijn om te volgen en af te stemmen met hun softwareleveranciers.

De volledige ICT Accountancy softwaregids: productontwikkeling en innovatie 2023 is hier gratis beschikbaar.