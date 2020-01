Vijf accountants failliet in 2019

In 2019 zijn vijf accountants- en administratiekantoren op de fles gegaan. Dat blijkt uit gegevens van de website www.faillissementen.com.

40 medewerkers

Het grootste faillissement betrof Janssen & Bartraij Accountants & Belastingadviseurs uit Huissen, waar volgens kredietinformatiebedrijf Graydon 40 mensen werkten. Het bedrijf bestond sinds 2007. Bij de andere faillissementen ging het om kantoren waar minder dan tien personen werkzaam waren. In één geval betrof het een register-accountant, namelijk Bos Accountants BV te Ede, een kantoor met vijf medewerkers (aldus Graydon).

Dalende trend

Het aantal faillissementen in de accountantsbranche is in 2019 gehalveerd ten opzichte van 2018, maar hoger dan in 2017, toen volgens www.faillissementen.com slechts vier kantoren op de fles gingen. Dat jaar volgde op twee dramatische jaren, toen respectievelijk 16 (2016) en 14 (2015) administratie- en accountantskantoren hun deuren moesten sluiten.

In lijn met Nederland

In heel Nederland gingen in 2019 ruim 3900 bedrijven failliet. Dat was 3,4 procent meer dan in 2018, schrijft bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Ook voor 2020 wordt een stijging verwacht van het aantal bedrijven dat over de kop gaat. Desondanks ligt het aantal faillissementen nog altijd laag. In de jaren 2015 en 2016 lag het aantal faillissementen in Nederland ruim boven de 4000. De piek lag in 2013. Daarna zette een dalende trend in.