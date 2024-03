Schikking van 40 miljoen rond Imtech, KPMG betaalt mee

Curatoren van Imtech hebben een schikking van 40 miljoen euro getroffen met voormalige bestuurders en commissarissen van het in 2015 omgevallen techniekbedrijf. KPMG betaalt mee aan die schikking.

Na bijna tien jaar lijkt er daarmee een einde te komen aan het grootste naoorlogse faillissement in Nederland. Bij Imtech kwam in 2013 een boekhoudschandaal aan het licht rond een Pools pretpark. Banken en beleggers hadden daarna geen vertrouwen meer en in 2015 ging het bedrijf failliet. Daarna ontstond een discussie over de aansprakelijkheid van de bestuurders en de rol die KPMG als controlerend accountant had gespeeld. De curatoren hebben bestuurders en commissarissen aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijk bestuur en onvoldoende toezicht in vijf jaar voorafgaand aan het faillissement. Daarnaast voerden de curatoren tuchtprocedures tegen verschillende accountants bij KPMG over de formeel afgegeven verklaringen in jaarverslagen. Dat leidde tot twee berispingen.

De schikking is getroffen tussen de curatoren en beleggersvereniging VEB enerzijds en de voormalige bestuurders en commissarissen, verzekeraars en KPMG anderzijds. De verzekeraars en KPMG gaan samen 40 miljoen euro betalen aan de curatoren. Daarmee zijn verdere rechtszaken van de baan.

Geen aansprakelijkheid erkend

De bestuurders, commissarissen en KPMG hebben bij de schikkingen geen aansprakelijkheid of schuld erkend. Tegen de laatste bestuurders, commissarissen en KPMG waren nog geen formele dagvaardingen uitgebracht. De aansprakelijkheidsverzekeraars van de bestuurders en commissarissen wezen aanvankelijk dekking af, maar werken nu wel mee aan deze schikkingsregeling.

In oktober was al een schikking getroffen met de ongeveer 65 voormalige banken en financiers van Imtech. Het grootste deel van nu overeengekomen schikking, 31.875.000 euro, komt beschikbaar voor de crediteuren van Imtech. Opgeteld is er door de schikkingen nu ongeveer 60 miljoen euro beschikbaar voor de onbetaalde crediteuren.

De VEB ontvangt door deze schikkingen 7.125.000 euro. In 2014, nog voor het faillissement, had VEB al een eerste schikking bereikt ten behoeve van gedupeerde beleggers. Er wordt daarnaast nog 1 miljoen euro van het totale schikkingsbedrag door de verzekeraars beschikbaar gesteld voor een aantal jarenlang onbetaald gebleven advocaten van de bestuurders en commissarissen.

Einde faillissement na bijna tien jaar in zicht

De curatoren verwachten dat dit najaar alle preferente schuldeisers volledig kunnen worden betaald. ‘Ook de concurrente schuldeisers kunnen een substantiële uitkering ontvangen. Onderdeel van de eerdere schikking is dat banken en overige financiers niet meedelen in de opbrengst van deze schikkingen en worden achtergesteld ten opzichte van de concurrente schuldeisers. Hierdoor kan de volledige opbrengst van de nieuwe schikkingen aangewend worden voor de concurrente crediteuren.’ Die kunnen naar verwachting over een jaar een uitbetaling tegemoet zien.

