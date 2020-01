De nieuwe box 3-belastingregels lijken de doodsteek voor de fiscaal vriendelijke spaar-BV waarin particulieren – en MKB’ers – hun vermogen stallen, schrijft het FD. De belangstelling daalt: in het laatste kwartaal van 2019 zijn veel minder van zulke BV’s opgericht.

Bij financieel dienstverlener Firm24 is het aantal nieuwe spaar-BV’s in het afgelopen kwartaal gehalveerd. Dat heeft volgens het dagblad te maken met de voorgenomen nieuwe regels, die per 2022 moeten gaan gelden. Het forfaitair rendement van spaargeld gaat in de nieuwe wetgeving fors omlaag naar 0,09%. Een spaar-BV om de rendementsheffing te ontlopen levert dan geen voordeel meer op. Voor beleggingen gaat vooralsnog een fictief rendement van 5,33% gelden.

Geen rendement, wel betalen

De banken Van Lanschot en ABN Amro krijgen vaak de opmerking van welgestelden dat zij zo weinig mogelijk belasting willen betalen en dan is sparen in het huidige stelsel geen slimme zet: ‘Voor vermogende cliënten met een laag risicoprofiel voelt deze belastingaanslag als oneerlijk. Ze krijgen geen rendement en moeten daarnaast toch betalen. De afgelopen jaren is het belastingsysteem in box 3 wel iets gewijzigd, maar de frustratie blijft groot’, aldus Hanneke Kroonenberg van het kenniscentrum van Van Lanschot. Bij ABN Amro wordt vaak geklaagd over ‘te veel belasting betalen’. Volgens Bram Kroep, hoofd Wealth Structuring, worden wel mogelijkheden aangegeven, maar daar blijft het bij. ‘Op fiscaal gebied kunnen we de omslagpunten aangeven, maar een advies geven we niet. Dan verwijzen we de klant door naar haar of zijn fiscalist.’

Geen winst, geen belasting

Met een spaar-bv wordt het vermogen uit box 3 gehaald. Dat levert volgens Kroonenberg winst op: ‘Bij de huidige rentestand van 0% is er geen winst en dat levert bij een bedrag van € 2 miljoen aan spaargeld een belastingbesparing oplopend tot € 32.000. Deze oplossing was in de afgelopen jaren populair, men nam de kosten van accountant/fiscalist en notaris voor lief. Een nadeel van een BV was wel dat de publicatiebalans openbaar is. Het oprichten van een spaar-BV doet men niet aan het begin van het jaar, de peildatum van het vermogen is immers 1 januari.’ Maar met de nieuwe regels is de spaar-BV niet meer interessant: het belastingtarief wordt veel lager en er geldt een hogere heffingsvrije som.

