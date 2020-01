Facturen betalen met Zenvoices beschikbaar

Naast het automatisch herkennen en boeken van facturen in diverse boekhoudpakketten is het nu ook mogelijk om facturen te betalen met Zenvoices, meldt het bedrijf. Een gebruiker kan de regie houden over het betaalproces in Zenvoices en betalingen uitvoeren in de eigen vertrouwde bankomgeving. Met het faciliteren van betalen van facturen zet Zenvoices naar eigen zeggen een belangrijke stap om het volledige proces van automatische factuurverwerking completer, makkelijker en overzichtelijker aan te bieden.

Hoe werkt het betalen van facturen met Zenvoices?

In Zenvoices kunnen betaalopdrachten worden aangemaakt en worden geëxporteerd naar een SEPA betaalbestand (PAIN.001). De aangemaakte betaalbestanden kunnen worden geïmporteerd door alle bekende banken. Zowel losse betalingen als verzamelbetalingen worden ondersteund. De mogelijkheid voor betalen wordt aangeboden als een aanvullende module en geeft ook inzicht in openstaande posten en de status van betalingen.

Mogelijkheden en overzichten

In de module Betalen biedt Zenvoices inzicht in de betaalstatus van facturen en kan automatisch een betaaladvies gegenereerd worden op basis van de vervaldatum van facturen. Het betalen in vreemde valuta wordt ondersteund als dit ook in het achterliggende boekhoudpakket mogelijk is of als gewerkt wordt met de Zenvoices UBL-conversie. Per factuur is inzichtelijk welke betalingen er zijn gedaan. Ook is er een overzicht van de openstaande facturen per administratie of over alle administraties. Per leverancier kan worden aangegeven of de boekingen moeten worden meegenomen in betaalopdrachten.

Door nu ook het betaalproces te faciliteren zet Zenvoices naar eigen zeggen ‘verdere stappen als platform om voor zowel accountants- en administratiekantoren als eindgebruikers een gebruiksvriendelijke universele werkwijze te bieden voor geautomatiseerde verwerking van factuurstromen in toonaangevende boekhoudpakketten, digitaal goedkeuren van facturen en het beheren van een uitgebreid digitaal archief conform de fiscale bewaarplicht’.