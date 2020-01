Knot (DNB): inkomstenbelasting kan lager

Volgens DNB-president Klaas Knot mag er nog verder worden gesleuteld aan de inkomstenbelasting. Die kan wel wat omlaag, vindt hij. ‘Het is de meest verstorende belasting’, zei hij in tv-programma Buitenhof.

De economie krijgt een 9 van Knot, mede vanwege de lage werkloosheid ‘ondanks de problemen in Duitsland’. ‘Conjunctureel kan het bijna niet beter dan dit. De kunst is om het momentum zo goed mogelijk vast te houden.’ Dat moet onder meer door investeringen, maar ook door lagere belastingen. ‘Met name bij de inkomstenbelasting, want dat is de meest verstorende belasting. Daarnaast zijn er onevenwichtigheden zoals de verschillende belasting voor verschillende vormen van vermogen en het stimuleren van eigenwoningbezit ten koste van huren.’ Knot pleit voor verdere beperking en geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. ‘We hebben nu een maatschappelijke tweedeling tussen huurders en huizenbezitters.’

Rente blijft laag

De inkomensongelijkheid is toegenomen, vindt ook Knot, die graag de verminderde lastendruk voor bedrijven aangepakt ziet. ‘We moeten kritisch blijven kijken naar belastingontwijking.’ De lage rente vindt vindt Knot niet de verantwoordelijkheid van de centrale banken. “De rente daalt al sinds de jaren tachtig door kapitaalmarktfactoren. Mensen willen meer sparen dan investeren. Daarbovenop verlagen we de rente omdat we de inflatie willen aanjagen. Dat doen we om de prijsstabiliteit te waarborgen.” Knot ziet voorlopig nog geen rentestijging aan de horizon.