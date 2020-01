Gebruik je nou nog steeds Windows 7?

Uit een peiling van Accountancy Vanmorgen blijkt dat Windows 7 nauwelijks nog wordt gebruikt op accountantskantoren. In andere sectoren is het verouderde systeem echter nog lang niet uitgefaseerd.

Geen updates

De ondersteuning voor Windows 7 werd op 14 januari officieel gestaakt. Het besturingssysteem kreeg al een tijd geen grote nieuwe functies meer, maar na die datum zouden er ook geen veiligheidsupdates of bugfixes worden uitgebracht. Daar is een uitzondering op gemaakt met een laatste kleine update. Maar nu is het toch echt gebeurd met het besturingssysteem dat in 2009 op de markt kwam.

Nog populair

Het betekent dat wie Windows 7 blijft gebruiken steeds grotere risico’s loopt om gehackt te worden. Bedrijven kunnen dit risico (denk aan afpersing, dataleks en Ddos-aanvallen) niet lopen. Maar hoewel Windows 10 al sinds 2015 verkrijgbaar is, blijkt uit onderzoek dat Windows 7 nog altijd tamelijk populair is in de zakelijke markt. In Nederland draait 15% van alle pc’s nog op Windows 7.

Ziekenhuizen

Zo gebruikt de gemeente Almere op 150 computers nog steeds het oude besturingssysteem Windows 7. De reden is dat er software op deze computers staat die niet geschikt is voor nieuwere besturingssystemen. In ziekenhuizen worden op veel plekken computers en programma’s gebruikt die nog niet geschikt zijn voor gebruik in combinatie met een ander (Windows) besturingssysteem. Vaak gaat het om dure apparatuur, bijvoorbeeld in operatiekamers, die nog niet aan het einde van de afschrijvingstermijn zijn. Pas daarna kan een ziekenhuis nieuwe apparatuur aanschaffen met een nieuw besturingssysteem.

Accountants doen het goed

Accountancy Vanmorgen vroeg de top-20 accountantskantoren naar het gebruik van Windows 7 in hun organisatie. Ook loopt er (nog steeds) een poll op deze website. De resultaten laten zien dat ruim 2/3 van de accountantskantoren (allang) geen gebruik meer maakt van Windows 7. Navraag bij de top-20 leverde zelfs geen enkel kantoor op dat nog niet was overgestapt op een nieuwer besturingssysteem. Een aantal reageerde echter niet of liet weten dat het de ICT-infrastructuur als ‘bedrijfsvertrouwelijke informatie’ beschouwt waarover geen mededelingen worden gedaan.

Duitsland

Het probleem speelt ook over de grens. De Duitse rijksoverheid zal alleen dit jaar 800.000 euro aan Microsoft betalen om ervoor te zorgen dat de meer dan 33.000 Windows 7-computers die het nog gebruikt beveiligingsupdates ontvangen. Ook op lokaal niveau wordt Windows 7 nog veel door de Duitse overheid gebruikt. Zo draaien 20.000 van de 85.000 computers van de stad Berlijn op het besturingssysteem.

Reageren op de poll kan nog steeds.