NBA vraagt leden om Citrix-problemen te melden

De Belastingdienst wil graag inzicht hebben in de omvang van de gevolgen voor het werk van accountants van de problemen met de beveiliging van Citrix-servers. De NBA vraagt leden daarom zulke problemen snel te melden.

Mogelijk maken ook accountantskantoren gebruik van Citrix om klanten toegang te verlenen tot bijvoorbeeld administratiesoftware, meldt de NBA. Ook zijn er softwarepakketten die via Citrix toegang verlenen tot de systemen. Door het uitschakelen van Citrix is het voor klanten van accountantskantoren dan niet mogelijk om de administratie bij te werken. Dit kan leiden tot aangiften die niet of te laat worden gedaan.

Becon-overleg

Het mogelijke probleem is naar verwachting het grootst bij de omzetbelasting en loonbelastingaangifte, aldus de NBA. De kwestie is besproken tijdens het zogenaamde Becon-overleg, waar NBA, NOAB, NOB, RB en SRA de Belastingdienst hebben gevraagd coulant om te gaan met zulke situaties.

Inventarisatie problemen

De Belastingdienst wil graag inzicht hebben in de omvang van mogelijke problemen. De NBA vraagt leden daarom of zij Citrix-gerelateerde problemen ervaren. Leden kunnen dit melden via een e-mail aan Hugo van Campen van de NBA (h.vancampen@nba.nl), met een korte omschrijving van de problemen, of van specifieke aanbieders van software waar problemen mee worden ervaren.

Om een en ander snel in beeld te krijgen is het verzoek zulke meldingen vóór maandagochtend 3 februari 09.00 uur te doen. De NBA verzamelt en anonimiseert de ontvangen meldingen en deelt die met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan dan beoordelen of verdere stappen nodig zijn.

Bron: NBA