Terugvordering kinderopvangtoeslag voor meer ouders stopgezet

Meer ouders met een kinderopvangtoeslagschuld kunnen gebruik maken van de pauzeknop, waardoor de dwanginvordering van hun schuld bij de Belastingdienst tijdelijk wordt stop gezet. Dat schrijven minister Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ouders met een kinderopvangtoeslagschuld die problematisch is en die vinden dat zij in een vergelijkbare situatie zitten als de CAF-ouders krijgen per direct ook de mogelijkheid tijdelijk de inning van hun schuld te laten pauzeren. CAF-ouders en degenen die te maken hadden met een opzet of ‘grove schuld’-kwalificatie konden vorig jaar al gebruik maken van de pauzeknop. Met de toevoeging van de nieuwe groep ouders komt er ook voor hen duidelijkheid.

Ouders kunnen zich melden bij het ‘Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag’ van de Belastingdienst, telefoonnummer: 0800 2358358. Als ze voldoen aan de voorwaarden, stopt de Belastingdienst tijdelijk met het innen van schulden via bijvoorbeeld loonbeslag, verrekening of beslaglegging. Ouders die zich al eerder hebben gemeld hoeven dat niet nogmaals te doen. In deze pauze-periode gaat de Belastingdienst de dossiers individueel beoordelen op de vraag of en in hoeverre de ouder in aanmerking komt voor compensatie of vermindering van de toeslagschuld. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken van Adviescommissie Uitvoering Toeslagen onder leiding van de heer Donner en de Auditdienst Rijk en zal de nodige tijd kosten.